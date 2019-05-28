Bursa'da kalıp ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Bursa, Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahallede bulunan 3 katlı inşaatın çatısında çalışan kalıp ustası Mikail Özdemir (64), kalıp çaktığı sırada kalıbın yerinden çıkması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan talihsiz adamın yardımına, çalışma arkadaşları koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavinin ardında yoğun bakım ünitesine kaldırılan şahsın Mikail Özdemir, hayata ancak bir kaç saat tutunabildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.