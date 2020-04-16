Bursa'da kalp hastası adam koronayı atlattı

Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki Muharrem Tuna, geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

KARANTİNADA MARATONLARA HAZIRLANIYOR

Kronik kalp hastası ve kalbinde 4 stent takılı olan aynı zamanda sporla ilgilenen Tuna, maratonlara katılmak için evde geçireceği 14 günlük karantinada terasında antrenmanlara başladı.

"ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİME BAŞLANDI"

Ateşlenme ile rahatsızlandığını söyleyen emekli Muharrem Tuna, “Ateşin arkasından kuru öksürüğüm oldu. 2 gün kendimi iyi hissetmeme rağmen tekrar ateşlendim ve öksürmeye başladım. Nefes almakta zorlanınca da Bursa Şehir Hastanesi’ne gittim. Burada testlerim yapıldı ve tomografi çektikten sonra hastaneye yattım. Ben de bulguların olduğunu söylediler ve erken teşhisle tedavime başlandı. Ben pozitif çıktığını 4’üncü gün öğrendim.” dedi.

"KOŞUNCA MUTLU OLUYORUM"

2011 yılında kalp krizi geçirdiğini belirten Tuna, “2011’de bir stent takıldı, 2013’te tekrar geçirdiğim operasyonda bir stent takıldı ve bir baloncuk patlatıldı. 2015’te bir daha anjiyo oldum ve bir stent daha takıldı. 4’er santimetrelik 2 parça halinde stentleri taktılar. Sporla meşgul olduğumdan dolayı, 2016’da bütün ilaçlarımı kestiler. Sağlıklı şekilde maratonlara katılıyorum. Stent olduğundan dolayı nabzım erken yükseliyor. Sporu sağlık ve keyif amaçlı yapıyorum. Koşunca mutlu oluyorum, bitişe gelince de çok seviniyorum.” dedi.

"14 GÜN SONRA YİNE KOŞACAĞIM"

14 günlük izolasyon sürecinden sonra koşmaya devam etmek istediğini dile getiren Tuna, “Şu an gördüğünüz gibi evin terasındayız. Mekik, şınav çekiyor, dambıllarla çalışıyorum. Egzersizlere devam edeceğim. 14 günü doldurunca da tekrar koşmaya başlayacağım. En az 10 kilometre olmak şartıyla 15-20 kilometreler koşacağım. Son 2 -3 sene içinde 50 kilometrelik ultra maratonlara da katıldım. Pes etmek yok. Allah’ın izni ile koronavirüsü yendik. Doktorlarımız sayesinde, onlara da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Tedavi sürecini iyi geçiren Tuna, hastalığa yakalanan kişiler için de, “Belirtileri hissettiğiniz an, doktora gidin ve derdinizi anlatın. Erken teşhis ile daha kolay tedavi olabilirsiniz. Korkulacak bir şey yok. Ben sağlıklı bir şekilde evime geldim. Ben evimde 14 gün boyunca izolasyonda kalacağım. Alt katta torunlarım var. Kimse yanıma yaklaşmıyor. Kendi başıma bir oda ayarladım. Herkes benden uzak duruyor ve durması da gerekiyor. Sağlıklı günlere dönmeyi ümit ediyoruz.” dedi.