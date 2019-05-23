Bursa'da şoför kalp krizi geçiren adamı acile yetiştirdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yaşlı adam Talha Kenan Acar idaresindeki 16 M 00029 plakalı otobüse bindi.

DURAKTA DURMAYIP YOLUNDA İLERLEDİ

Otobüs biraz ilerledikten sonra yaşlı adam fenalaştı. Kendisini iyi hissetmeyen yaşlı adam, bir ara koltuğa uzandıktan sonra yeniden doğruldu. Bu sırada orada bulunan başka bir yolcu ise amcanın bulunduğu koltuğun camını açtı. Şoförden kolonya alan yolcu, amcayı sakinleştirmeye çalıştı. O sırada şoför durakta durmayıp, yolunda ilerledi. Amcanın kendine gelmesi üzerine, şoför yolcuları tekrar durakta indirdi.

YAŞLI ADAMI HASTANEDE BIRAKTI

Yaşlı amca ve yolcu Çekirge Devlet Hastanesi’nin kapısında indikten sonra otobüs yoluna devam etti.

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ÖNEMLİ OLAN YOLCU SAĞLIĞI

Otobüs şoförü Talha Kenan Acar, "Amca otobüse Yunuseli tarafında bindi. Bir süre sonra rahatsızlandı. Ben de yolcularla birlikte otobüsü ilerlettim. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Otobüslerde başımıza böyle şeyler geliyor. Önemli olan yolcu sağlığı. O anda bir şey düşünmüyorsun." dedi.