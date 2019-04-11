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Bursa'da kamyon devrildi

Ünlü bir restorana et taşıyan kamyon devrildi. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Devrilme sonucu tonlarca et ve köfte etrafa saçıldı.

İHA | 11.04.2019 - 20:03..
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Bursa’nın İznik-Yenişehir kara yolunun birinci virajında ünlü restoran zinciri bir markanın Yenişehir’deki et entegre tesisinden yüklediği tonlarca işlenmiş eti İznik’teki restorana teslim etmek için yola çıkan Ecvet Ertuğrul idaresindeki kamyonu virajda savrularak yan yattı. Etler ve köfteler etrafa saçıldı. Sürücü ise araçta sıkıştı.

Bursa'da kamyon devrildi

DÖKÜLEN KÖFTELER TOPLANDI

Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ayaklarından yaralanan Ecvet Ertuğrul, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyondan etrafa saçılan tonlarca et ekiplerce toplandı.


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