Bursa'da kamyon markete girdi

İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulanan Eren Erdem, cezaevi yönetiminin olası bir deprem senaryosunda acil durum planının olmadığını söyledi.

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En iyi akıllı telefonlar sıralaması

Hem karşılaştırma yapmanız hem de rehber olarak kullanabilmeniz için en iyi akıllı telefonları sıraladık.