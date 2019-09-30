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Bursa'da kamyon markete girdi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki traktöre, ardından dolmuş bekleyen 2'si çocuk 5 kişiye çarpıp markete daldı.

DHA | 30.09.2019 - 00:14..
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Bursa'nın İznik ilçesinde saat 19.00 sıralarında Boyalıca Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

İznik-Boyalıca yolunda seyir halinde olan İsmail G. (37) yönetimindeki 16 JDS 76 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bursa'da kamyon markete girdi

5 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarında bulunan park halindeki traktöre çarpan kamyon, ardından kaldırımda dolmuş bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25) ve çocukları Mustafa A. (3) ile Tenzile A.'ya (5) çarparak yaralanmalarına neden oldu. Kamyon, daha sonra Ferdi Harman'a ait markete çarparak durabildi.

Bursa'da kamyon markete girdi

Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle markette büyük hasar oluşurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

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Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

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