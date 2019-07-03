Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

Bursa’nın Ortapazarlar Caddesi üzerinde yürürken telefonla konuşan B.G. (39) isimli kadın; bir anda elindeki telefonun çalınmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Genç kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla polisi arayarak konuyla ilgili ihbarda bulundu.
Ekipler, hemen olayın meydana geldiği bölgedeki kameraları incelemeye başladı.
TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNÜ ÖRTTÜ AMA YAKALANDI
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapkaççı şahsın kaçarken tanınmamak için yüzünü tişörtüyle örttüğünü tespit etti.
İncelemeleri genişleten ekipler şüphelinin yüzünün göründüğü başka güvenlik kameralarına ulaştı. Şüphelinin D.Y. (39) olduğunu tespit eden Yandol ekipleri, şahsı takibe aldı. Kısa sürede adresi belirlenen D.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
GÖZALTI SORGUSU DEVAM EDİYOR
İlk ifadesi için emniyete götürülen D.Y, buradaki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusu devam ediyor.