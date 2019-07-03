1 Erzurum'da otostop çeken kız trafik kazasında öldü Doğum günü partisinden dönen kızlar, araç bulamayınca otostop çekerek eve gitmek zorunda kaldı. Alkollü olduğunu sonradan anladıkları sürücü kaza yaptı ve kaza sonrası Berrak K. hayatını kaybetti.

2 Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı Sokak ortasındaki bir kadının telefonunu çalan şüphelinin yüzünü kapatıp koşması da işe yaramadı.

3 Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler Çağdaş şiirimizin özel isimlerinden Küçük İskender, hayata veda etti. Onu en güzel şiirlerini okuyarak uğurlayalım…

4 2019 kurbanlık fiyatları Geçen yıla oranla büyükbaş hayvanlarda 1.000 lira, küçükbaş hayvanlarda 250 lira fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

5 Elektriği usulsüz kullanan 2 milyon abone var Türkiye'de toplam 43.5 milyon elektrik abonesi var. Bu rakamın 2 milyonu elektriği usulsüz kullanıyor. Giderilmesi için taşınılan yerin aboneliğini üzerine almak ve çıkıldığında ise iptal etmek gerek.

6 Suriye’den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı Birliğe dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan araçlardan biri takla attı.