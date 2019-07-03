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Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

Sokak ortasındaki bir kadının telefonunu çalan şüphelinin yüzünü kapatıp koşması da işe yaramadı.

İHA | 03.07.2019 - 16:18..
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Bursa’nın Ortapazarlar Caddesi üzerinde yürürken telefonla konuşan B.G. (39) isimli kadın; bir anda elindeki telefonun çalınmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Genç kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla polisi arayarak konuyla ilgili ihbarda bulundu.

Ekipler, hemen olayın meydana geldiği bölgedeki kameraları incelemeye başladı.

TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNÜ ÖRTTÜ AMA YAKALANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapkaççı şahsın kaçarken tanınmamak için yüzünü tişörtüyle örttüğünü tespit etti.

İncelemeleri genişleten ekipler şüphelinin yüzünün göründüğü başka güvenlik kameralarına ulaştı. Şüphelinin D.Y. (39) olduğunu tespit eden Yandol ekipleri, şahsı takibe aldı. Kısa sürede adresi belirlenen D.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

GÖZALTI SORGUSU DEVAM EDİYOR

İlk ifadesi için emniyete götürülen D.Y, buradaki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusu devam ediyor.

Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı

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