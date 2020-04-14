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Bursa'da karantinadaki 60 kişi memleketlerine gönderildi

Bursa'da öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 60 Türk vatandaşı kaldıkları yurttan tahliye edilerek, ailelerinin bulunduğu şehirlere gitmek üzere yurttan ayrıldı.

İHA |
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Bursa'da karantinadaki 60 kişi memleketlerine gönderildi

Katar'dan 14 gün önce gelen 60 Türk vatandaşı, Bursa Emirsultan Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınmıştı.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Burada 14 gün boyunca karantina altında tutularak gerekli sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından yurttan tahliye edilmeye başladı.

AİLELERİN BULUNDUĞU ŞEHİRLERE YOLA ÇIKTILAR

Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, sırayla minibüslere binerek ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. Adana, İzmir, Balıkesir, Osmaniye gibi farklı şehirlere gitmek için hareket eden minibüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrıldı.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Bursa'da karantinadaki 60 kişi memleketlerine gönderildi

Bursa'da karantinadaki 60 kişi memleketlerine gönderildi

Bursa'da karantinadaki 60 kişi memleketlerine gönderildi

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