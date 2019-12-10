Bursa'da kardeşini sokak ortasında bıçakladı 

Mekik kelebeği Hatay’da görüntülendi. Kelebeği görüntüleyen kişi, “İlk gördüğüm an danaburnu gibi bir böcek zannettim korktum” dedi.

Mbaye Diagne, saha dışında gündemde olmaya devam ediyor. Golcü oyuncunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayserispor formasıyla spor salonunda çalıştığı görüldü.

2020 yılında Suriyeliler için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro aktarılması öngörülüyor.

AB'nin Suriyeliler için 2020 bütçesi belli oldu

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Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü

Grev ve protestoların sürdüğü Fransa'da eylemciler ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız diyerek protestoların şiddetleneceğini haber verdi.