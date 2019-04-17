Bursa'da karısını bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19. Okul Sokak’ta meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.’yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayıp kaçan Muhammet T., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Muhammet T. ifadesinde, eşinin kendisine çocukları göstermediğini, bu yüzden eşini bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammet T. hakkında karar verildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARA SAHİP

Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla dava açılan ve müebbet hapis cezası istenen Muhammet T., son kez hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesi ile duruşmanın kapalı yapılmasını isteyen Muhammet T.'nin, son savunmasında pişman olduğunu iddia ettiği bildirildi.

KARISI AFFETTİ, MAHKEME AFFETMEDİ

Muhammet T.'nin bıçakladığı eşi Ayşe T.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen mahkeme heyeti, Muhammet T.'yi affetmedi. Mahkeme Muhammet T.'ye, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.