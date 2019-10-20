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Bursa'da kasa hırsızı sis farındaki hasardan yakalandı

Osmangazi ilçesinde girdikleri bir marketin kasasını çalan hırsızlar, araçtaki sağ sis lambası altında küçük bir hasar ile yakayı ele verdi.

İHA | 20.10.2019 - 11:57..
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Bursa'da polislerin titiz çalışması sonrası kar maskeli hırsızların yakalanması fazla uzun sürmedi.

2 ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Yüzleri kar maskeli 2 kişi marketin acil çıkış kapısını sert bir cisimle zorlayarak açarken, araçtaki sürücü onları bekledi. İçerisinde 15 bin lira olan kasayı alan 2 zanlı, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

ARACIN SİS LAMBASINDA HASAR HIRSIZLARI YAKALATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek, 13 saatlik titiz bir çalışmanın ardından şüphelilerin plakasız koyu renkli panelvan tarzı bir araç kullandıklarını ve bu aracın sağ sis lambası altında küçük bir hasar bulunduğunu tespit etti.

Benzer marka ve modelde 680 panelvan aracın tek tek incelenmesi neticesi şüphelilerin kullandığı araç bulundu. Araç plakasının tespitinin ardından hırsızlık olayını araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden yakalanan S.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi İ.Ö.'yü de yakalayarak cezaevine teslim etti.

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