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Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

Sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, koronavirüsü ihlal ettikleri için para cezası uygulanırken, kavgaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmadı.

DHA |
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Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

14 KİŞİYE 88 BİN 200 LİRA PARA CEZASI

Polis ekipleri, 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300’er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 lira ceza uyguladı.

Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

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