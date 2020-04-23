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Malatya'da, koronayı yenen iki çocuğa sürpriz

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1 Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza Sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, koronavirüsü ihlal ettikleri için para cezası uygulanırken, kavgaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmadı.

2 Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı Motorola, yeni üst seviye telefonu Edge+ modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

3 23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkan devlet erkânı, sosyal mesafeye aldırmadan yoluna devam etti.

4 İstanbul'da kumar oynayan 14 kişiye 50 bin 645 lira ceza Polis ekiplerince kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 14 kişiye toplam 50 bin 645 lira para cezası uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

5 Zona nedir Zona hastalığı, su çiçeği nedeni olan varicella zoster isimli virüsün sebep olduğu bir enfeksiyondur.

6 UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.