Bursa'da kavga eden 14 kişiye, 88 bin 200 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
14 KİŞİYE 88 BİN 200 LİRA PARA CEZASI
Polis ekipleri, 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300’er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 lira ceza uyguladı.