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Bursa'da kavgayı ayırmaya giden polis başından vuruldu

Bursa'da, komşular arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurlarından biri, yaşanan arbede sırasında kendi tabancası ile başından vuruldu.

DHA | 03.12.2019 - 22:41..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki bir apartmanda saat 19.40 sıralarında, komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu.

ARBEDEDE POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı.

Bursa'da kavgayı ayırmaya giden polis başından vuruldu

POLİS MEMURU BAŞINDAN VURULDU

İddiaya göre yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu polis memuru Alaattin Özdemir, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bursa'da kavgayı ayırmaya giden polis başından vuruldu

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra Bursa Valisi Yakup Canpolat da hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı. Polis memuru Özdemir'in yaralanmasına yol açan Murat D. ise olay yerindeki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da kavgayı ayırmaya giden polis başından vuruldu

Bursa'da kavgayı ayırmaya giden polis başından vuruldu

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