Bursa’da kaynak suyu kuyruğu

Bursa'daki 700 yıllık tarihi Osmanlı Köyü Hamamlıkızık su fabrikasında, şu sıralar en yoğun günlerini yaşıyor.

Nedeni ise yarın başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı...

Buradaki kaynak suyundan almak isteyenler, araçlarıyla gelip uzun kuyruklar oluşturdu.

O kuyruk ise havadan görüntülendi.

90 FARKLI ÇEŞME VAR

Bursalılar, Uludağ’ın kaynak sularını Hamamlıkızık’taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor.

METRELERCE KUYRUK

İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada, kaynağından 19 litrelik her bidon, 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık’a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruklarda saatlerce bekliyor.

2 SAAT BEKLEYİP, 10 DAKİKADA AYRILIYORLAR

Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse 2 saatini harcayan Bursalılar, bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi bir sürede işini görüp, ücretini ödedikten sonra ayrılıyor.

JANDARMA BÖLGEDE

Jandarma trafik ekipleri de Hamamlıkızık’taki su fabrikasının önünde tedbir alarak, herhangi bir kargaşa yaşanmasını önlüyor. Ekipler gelenleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.