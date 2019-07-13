Bursa'da kaza: Minibüs tarlaya savruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza meydana geldi.
Ankara yolu Yenice köprülü kavşağı mevkisinde yaşanan olayda, İnegöl'den Bursa'ya giden Halil İbrahim Aydın yönetimindeki 16 ADH 293 plakalı minibüs, yanından geçen otomobil 'drift' yaparken araca çarpmamaya çalıştı.
ARACA ÇARPMAMAK İÇİN TARLAYA SAVRULDU
Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Aydın yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.