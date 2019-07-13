Bursa'da kaza: Minibüs tarlaya savruldu

Yanından geçen otomobilin drift yapması sonucu araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

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Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Bir otobüsün yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.