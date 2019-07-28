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Bursa'da kaza yapan araç sitenin bahçesine uçtu: 5 yaralı

İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan aracın bir otomobille çarpışıp site bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

İHA | 28.07.2019 - 19:52..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel çevreyolunda seyir halinde olan Azad G. (19) idaresindeki 16 F 7151 hafif ticari araç, virajlı yola hızlı girince kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

5 YARALI

Karşı şeritte Ertan S. (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bir sitenin istinat duvarına çarpıp bahçeye uçtu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Y.Ç.(15), Ö.D. (16) ve B.S.(16) ile diğer otomobilin sürücüsü Ertan S. yaralandı.

ARAÇLAR AĞIR MADDİ HASAR ALDI

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici ve vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa'da kaza yapan araç sitenin bahçesine uçtu: 5 yaralı

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