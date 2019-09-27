taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6712
Euro
6.2079
Altın
1494.31
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.042
Bitcoin
45222.78

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

İnegöl'de gerçekleşen kazada, çevredeki vatandaşlar nefessiz kalan gencin dilini çıkararak nefes almasını sağladılar.

DHA | 27.09.2019 - 18:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Süleymaniye Alt Geçit Mevkii'nde yan yolda seyir halinde olan Eren T.(28) yönetimindeki hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Sedat Tepecik'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

DİLİNİ ÇIKARDILAR

Kazada motosikletten düşerek yaralanan Tepecik'in dili, boğazına kaçtı. Yardıma koşan vatandaşlar, nefessiz kalan gencin dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı.

Sedat Tepecik, ihbar üzerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı

Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı

944
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar

384
Mehmet Ali Erbil: Fişimi çekin dedim

Mehmet Ali Erbil: Fişimi çekin dedim

235
İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul depreminin sesi kaydedildi

74
Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

483
Kandilli Rasathanesi açıklama yaparken deprem oldu

Kandilli Rasathanesi açıklama yaparken deprem oldu

51
İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir