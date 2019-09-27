Bursa'da kaza yapan motosikletliye çevredekiler yardım etti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Süleymaniye Alt Geçit Mevkii'nde yan yolda seyir halinde olan Eren T.(28) yönetimindeki hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Sedat Tepecik'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

DİLİNİ ÇIKARDILAR

Kazada motosikletten düşerek yaralanan Tepecik'in dili, boğazına kaçtı. Yardıma koşan vatandaşlar, nefessiz kalan gencin dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı.

Sedat Tepecik, ihbar üzerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





















