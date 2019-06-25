Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Yaralının kurtulması için dua etti

1 Irak'ta yumurta fiyatı 4 dolar oldu Irak hükümetinin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması, iki hafta içerisinde yumurta fiyatlarının 2 kat artmasına neden oldu.

2 Eren Bülbül'ün paylaşımı yeniden yürekleri dağladı Trabzon Maçka'da PKK’lı teröristleri ihbar eden ve güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken şehit olan Eren Bülbül, ölümünün ikinci yılında unutulmadı.

3 Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu 2 saat hastanede kalan Tatlıtuğ, midesi yıkandıktan sonra taburcu edildi.

4 Otomobil satıcıları ÖTV'nin sıfırlanmasını istiyor Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2019 sonuna kadar otomobilde ÖTV'nin sıfırlanmasını, KDV indiriminin ise yüzde 1 olarak devam etmesini talep ediyor.

5 Google Haritalar'da 11 milyon sahte işletme bulunuyor Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından olan Haritalar'da, 11 milyon sahte işletme girişi olduğu bildirildi.

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