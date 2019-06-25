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Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Kazada ticari kamyonet çarptığı araçtaki sürücüyü armut bahçesine uçurdu. Yoldan geçen bir kadın durup yaralı için dua okudu.

İHA | 25.06.2019 - 14:28..
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Bursa’nın İznik ilçesinde Yenişehir istikametinden gelen 16 JGA 69 plakalı halı yüklü kamyonetin sürücüsü Ali Sönmez, önünde seyreden Hasan Hüseyin Kuzey (70) idaresindeki 16 H 7730 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada Kuzey’in kullandığı araç armut bahçesine uçtu.

Vatandaşların araçtan çıkardığı yaralı sürücü 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZA YAPAN ADAMA DUA ETTİ

Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir kadın yaralı için dua etti.

Yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'da kaza yapan yaralının kurtulması için dua etti

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