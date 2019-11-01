Bursa'da kazada devrilen çekici yolu kapattı

Bursa-Balıkesir karayolu üzeri Karacabey TİGEM işletmesinden Reşat Çankaya, kullandığı traktör ile çıkmak istedi.

ÇEKİCİ DEVRİLEREK YOLU KAPATTI

Reşat Çankaya, idaresindeki traktör ile Karacabey TİGEM'den çıkarken, Bursa’dan Balıkesir istikametine seyir eden sürücü Mehmet Kocabıyık idaresindeki çekici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çekici devrilerek yolu kapatırken, sürücüler Reşat Çankaya ve Mehmet Kocabıyık, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

YOL 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA AÇILDI

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir süreliğine İzmir-Bursa karayoluna trafiğe kapanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından Bakırköy yoluna verildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında devrilen çekici olay yerinden kaldırılarak İzmir-Bursa karayolu trafiğe açıldı.