Bursa'da kazada kızı ölen annenin feryadı yürek burktu

Kaza, ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, bir yıllık eşi Yasin Çelik ile iş çıkışı buluşup, alışveriş merkezine gitti. Sinemaya giden çift, bir süre sonra evlerine gitmek için yol kenarına gelip, kaldırımda taksi beklemeye başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu esnada Orçun Türker'in kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasında genel müdür asistanı olan Çelik, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Orçun Türker, sevk edildiği Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bilgisayar Mühendisi Orçun Türker, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianamenin kabulünden sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; sanık avukatı ile müştekiler baba Mehmet Yaşar Deniz (57), anne Azize Gül Deniz (58), eşini kaybeden Yasin Çelik ve avukatları Esat Söğütlü katıldı.

Olay günü arkadaşıyla Mudanya'dan döndüklerini belirten Orçun Türker, "Mudanya'da mesai arkadaşlarımızla beraber yemek yedik. Aracımla Bursa’ya dönerken, AVM önünde bir aracın sıkıştırması sonucu orta şeride geçtim. Hızım 90 kilometre civarındaydı. Kaymaya başladım. Aracımın nasıl döndüğünü ve durağa çarptığını hatırlamıyorum. Araçtan yanımdaki arkadaşımla çıktık. Beş dakika sonra sesleri duyunca hemen ambulansı aradım. Pişmanım. Ailenin acısını anlıyorum. Ailem ellerinden geleni yapacaktır." dedi.

''KIZIM TOPRAK OLDU"

Kızı Zeynep Tuğçe Deniz Çelik’i kaybetmenin acısını yaşayan anne Azize Gül Deniz, kızına doyamadan toprak olduğunu söyleyerek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ne olursa olsun kızım geri gelmeyecek. Başka canlar yanmasın." dedi.

Baba Mehmet Yaşar Deniz de sanığın cezalandırılmasını istedi. Olay gecesi eşiyle birlikte sinemaya gittiklerini söyleyen Yasin Çelik ise "Eşimle çıktık, otobüs durağın önüne gelip araç bekleyeme başladık. Eşimle sohbet ederken bir aracın, yan yatarak üzerimize geldiğini fark ettik. Ancak kaçamadık. Otobüs durağının arkasına düştük. Gözümü hastanede açtım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Avukat Esat Söğütlü, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, dosyada tüm delillerin toplandığını, müvekkilinin adli kontrol veya belirlenecek kefaletle tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"BİR CANIN KATLEDİLMESİ AĞIR OLMALI"

Adliye önünde konuşan baba Mehmet Yaşar Deniz, "Alkol alıp direksiyon başına oturan sürücüler için kamu yararına insanların vicdanlarını rahatlatacak yasa çıkarılmasını istiyorum. Bir canın katledilmesi ağır olmalı. Yetiştirdiğimiz bir canı kaybettik. Geleceği parlak olan bir çocuğu, alkol yüzünden toprağın altına koyduk. Biz de toprağın üzerinde yaşamıyoruz." dedi.