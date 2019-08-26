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Bursa'da kazada yaralanan çocuklarını görünce kriz geçirdi

İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan iki çocuğun kaza sonrası kanlar içinde kaldığını gören baba sinirlerine hakim olamadı.

DHA | 26.08.2019 - 09:07..
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İnegöl'den İsaören Mahallesi yönüne giden Ahmet Bahadır Yeni'nin kullandığı plakasız motosiklet, önündeki Nazmi Bencikli yönetimindeki kamyonetle çarptı.

"BUNLAR BENİM ÇOCUKLARIM"

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten fırlayan sürücü ile arkasındaki kardeşi Bilal Yeni tarlaya uçtu.

Bu sırada tesadüfen olay yerinden aracıyla geçen Erhan Yeni, iki çocuğunun yaralı olduğunu görünce, "Bunlar benim çocuklarım" diyerek, sinir krizi geçirdi.

Bursa'da kazada yaralanan çocuklarını görünce kriz geçirdi

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Erhan Yeni çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kazada yaralanan çocuklarını görünce kriz geçirdi

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