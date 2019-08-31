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Bursa'da kazadan bıkan mahalleli yolu trafiğe kapattı

Sakinleşmekte güçlük çeken mahalleli için olay yerine emniyet müdürü geldi.

İHA | 31.08.2019 - 09:37..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi girişindeki yolda 16 KC 412 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BGL 768 plakalı otomobil çarpıştı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza, aynı yolda daha önce defalarca kez trafik kazası yaşanması sebebiyle mahalleliyi çileden çıkardı. Yolu trafiğe kapatan mahalleli, dakikalarca yolda önlem alınması için eylem yaptı.

Bursa'da kazadan bıkan mahalleli yolu trafiğe kapattı

IŞIK İSTEDİLER, EMNİYET AMİRİ İKNA ETTİ

Kaza sebebiyle olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşı sakinleştirmekte güçlük çekti. Emniyet yetkililerine dertlerini anlatan mahalleli, yola trafik ışığı takılmasını istedi. Yoldan çekilmeyen vatandaşı olay yerine gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü sakinleştirerek ikna etti.

Bursa'da kazadan bıkan mahalleli yolu trafiğe kapattı

Bursa'da kazadan bıkan mahalleli yolu trafiğe kapattı

Bursa'da kazadan bıkan mahalleli yolu trafiğe kapattı

Bursa'da kazadan bıkan mahalleli yolu trafiğe kapattı

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