Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi’nde yaptığı kapanış konuşmasında Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karara rağmen işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koyulduğu açıklandı.

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Defne Samyeli sahne fiyatını yükseltti

Şarkıcılıkta henüz 1 yılını bile doldurmayan Defne Samyeli, 80 bin lira olan sahne ücretine neredeyse 2 katına çıkardı.