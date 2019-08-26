taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8279
Euro
6.471
Altın
1528.57
Borsa
97101.3
Gram Altın
286.386

Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

Orman ürünleri firmasında CNC makinesinin bıçağının sırtını kestiği işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 26.08.2019 - 22:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri firmasında iş kazası meydana geldi.

CNC tezgahında çalışan Zafer Özdemir (27) kesim yaptığı sırada makinedeki bıçak sırtına temas ederek kesti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanlar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sırtı kesilen işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

381
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

213
Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

147
Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

170
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

251
Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor

Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor

65
NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir