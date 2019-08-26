Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri firmasında iş kazası meydana geldi.
CNC tezgahında çalışan Zafer Özdemir (27) kesim yaptığı sırada makinedeki bıçak sırtına temas ederek kesti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kanlar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sırtı kesilen işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.