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Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı

Sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira 'sosyal mesafe' cezası kesildi.

İHA |
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Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

11 KİŞİ YAKALANDI

Çelik kapılar ve kameralarla içeriden izlenen kıraathanenin açık olduğunu belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda 11 kişi masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynarken polise yakalandılar

POLİSİ GÖRÜNCE ELLERİNDEKİ KAĞITLARI ATTILAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin baskınıyla şaşıran maskesiz ve ‘Sosyal mesafe’ kuralına uymayan 11 kişi, polisi görünce ellerindeki kağıtları yere atmaya çalıştı.

GBT sorgusu yapılan kişilere "Sosyal mesafe" kuralını hatırlatan polis ekipleri, 1 metre aralıklarla dizilmelerini istedi.

Ekipler tarafından 11 kişi gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.

Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı

34 BİN 650 LİRA PARA CEZASI

Kıraathanede bulunan 3 şahsa toplam 3 bin 675 lira idari yaptırım uygulanarak, işleten şahsa da"Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamaktan" adli işlem yapıldı.

Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanede bulunan 11 kişiye, "Sosyal mesafeye" uymadıkları için, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 34 bin 650 lira idari yaptırım cezası kesildi.

Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı

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