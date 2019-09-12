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Bursa'da kırımızıda geçen tır otomobili biçti

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarparak ters döndü. Otomobilde sıkışan 3 kişi ile TIR sürücüsü ağır yaralandı.

DHA | 12.09.2019 - 03:39..
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Bursa'da Karacabey ilçesi İzmir karayolu Bakırköy kavşağında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Kahveci yönetimindeki 26 TE 365 plakalı otomobil, ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti.

Bursa'da kırımızıda geçen tır otomobili biçti

TIR TERS DÖNDÜ

Bu sırada İzmir istikametinden Bursa yönüne giden Suat Uçkun yönetimindeki 16 PD 213 plakalı tır, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasasında sunta plaka yüklü olan tır ters dönerken, otomobil ise savrularak demir bariyerlere çarptı.

Bursa'da kırımızıda geçen tır otomobili biçti

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada sürücü Bülent Kahveci ile otomobilde bulunan Rıza Kahveci ve Mustafa Şimşek ile TIR sürücüsü Suat Uçkun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda  sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da kırımızıda geçen tır otomobili biçti

Bursa-İzmir karayolu ise kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO

Bursa'da kırımızıda geçen tır otomobili biçti

Bursa'da kırımızıda geçen tır otomobili biçti

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