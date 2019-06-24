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Bursa'da kırmızıda karşıya geçen adama kamyon çarptı

Kendisi için kırmızı ışık yanarken, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki adama, kamyon çarptı.

DHA | 24.06.2019 - 16:12..
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Alanyurt Caddesi'nde kendisi için kırmızı ışık yanan Ali Özkan'a, yolun karşısına koşarak, geçmeye çalışırken İsmail Türk (45) yönetimindeki 16 KDM 51 plakalı kamyon çarptı.

Bursa'da kırmızıda karşıya geçen adama kamyon çarptı

Özkan'a çarptığını fark etmeyen Türk, yerdeyken, kamyonla üzerinden geçti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yoldan geçen sürücülerin uyarısıyla aracı durduran Türk; hemen inip, Özkan'ın yanına gitti. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan Özkan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da kırmızıda karşıya geçen adama kamyon çarptı

Bursa'da kırmızıda karşıya geçen adama kamyon çarptı

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