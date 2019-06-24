Bursa'da kırmızıda karşıya geçen adama kamyon çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Alanyurt Caddesi'nde kendisi için kırmızı ışık yanan Ali Özkan'a, yolun karşısına koşarak, geçmeye çalışırken İsmail Türk (45) yönetimindeki 16 KDM 51 plakalı kamyon çarptı.
Özkan'a çarptığını fark etmeyen Türk, yerdeyken, kamyonla üzerinden geçti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yoldan geçen sürücülerin uyarısıyla aracı durduran Türk; hemen inip, Özkan'ın yanına gitti. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan Özkan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.