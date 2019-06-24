Bursa'da kırmızıda karşıya geçen adama kamyon çarptı

Aydın'da koyunlarını yıkamak için girdikleri derede sürüklenen iki kardeş, yaşamını yitirdi.

Koyunlarını yıkamak isteyen iki kardeş boğuldu

Işık ihlali yapan otomobil, yan yoldan anayola çıkış yapan kamyonun altına kaydı. Hurda yığınına döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter jetin düştüğü açıklandı.

Almanya'da iki savaş uçağı düştü

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Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız kitabı Psikodiyet'i anlatıyor

Amacına ulaşmayan diyetlerin psikolojik kökenine inmek için tasarladığı grup terapisi programını yeni kitabında anlatan Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız ile 'Psikodiyet' üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.