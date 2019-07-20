taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Bursa'da klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin kliması patladı, 20 dairelik bloğun büyük kısmı kullanılmaz hale geldi.

İHA | 20.07.2019 - 20:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın Muradiye Mahallesi Dervişbey Caddesi üzerinde bulunan Bektaş Prestij apartmanı A blok altında bulunan bir AVM’nin depo bölümündeki klimada patlama meydana geldi.

ALEVLER SİTEYİ SARDI

Patlamanın ardından depo bölümünü alevler kapladı. Alevler kısa sürede 80 daireli 6 katlı sitede 20 daireli A bloğu sardı.

ÇEVREDE PANİĞE SEBEP OLDU

Vatandaşların aynı anda tahliye edildiği yangına 5 ayrı itfaiye aracı ile müdahale edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda ilk müdahale yapılırken, yangın çevrede de büyük paniğe sebep oldu.Bursa'da klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Apartmanda büyük çapta maddi hasara sebebiyet veren yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, yangın esnasında bir çok vatandaşın cep telefonları ile de çekim yaptıkları gözlendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

424
Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

726
Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

809
Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ yakalandı

Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ yakalandı

544
Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

119
Ibrahimovic 3 gol attı

Ibrahimovic 3 gol attı

32
Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir