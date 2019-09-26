Gemlik’ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir’e doğru yola çıkan 16 plakalı tırın şoförü, İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KONTEYNER YOLA DÜŞTÜ

Tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı tırın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da konteyner tırın üzerinden düştü ViDEO

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi. Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak, kara yolu trafiğe açıldı.



