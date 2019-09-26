taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6815
Euro
6.224
Altın
1506.31
Borsa
102988.43
Gram Altın
275.107
Bitcoin
47642.2

Bursa'da konteyner tırın üzerinden düştü

Seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü.

İHA | 26.09.2019 - 09:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gemlik’ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir’e doğru yola çıkan 16 plakalı tırın şoförü, İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KONTEYNER YOLA DÜŞTÜ

Tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı tırın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da konteyner tırın üzerinden düştü ViDEO

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi. Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak, kara yolu trafiğe açıldı.

Bursa'da konteyner tırın üzerinden düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

130
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

178
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

200
ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

170
İzmir'de bir işçiye tır çarptı

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

19
Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

63
Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir