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Bursa'da köprüden dereye atlayan adam kurtarıldı

İnegöl'de köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45), çevredeki vatandaşlar kurtardı.

DHA | 02.01.2020 - 14:29..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan köprünün demir korkuluklarının üzerine çıkan Ender İ., iddiaya göre, bunalıma girerek 4 metre yükseklikten dereye atladı.

SON ANDA KURTARILDI

Derede sürüklenen Ender İ.’yi gören vatandaşlar, yardıma koştu. Derede boğulmak üzereyken kurtarılan Ender İ., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Ender İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -1


Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -2

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -3

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -4

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -5

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -6

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı -7

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