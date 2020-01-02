1 Bursa'da köprüden dereye atlayan adam kurtarıldı Bursa’nın İnegöl ilçesinde, köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45) çevredeki vatandaşlar kurtardı.

2 Çin'de fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.

3 Meclis kulisinde Libya tezkeresi tartışıldı Türk askerinin Libya'ya gidip gitmemesini belirleyecek tezkerenin Meclis'e gelmesinden hemen önce kulislerde, vekiller arasında tartışmalar yaşandı.

4 Öz kızı ve komşu çocuğuna tecavüze 25 yıl hapis Antalya'da öz kızı ve komşusunun kızına birden çok kez cinsel istismarda bulunan zanlı, 25 yıl hapis cezası aldı. Mahkemede kızı, babasına iftira attığını söyledi.

5 Askeri düzende yürüyen koyun sürüsü Çin’de bir çoban, 400’den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

6 Bizi iyi bir okur olmaya taşıyan kitaplar Ne kadar iyi bir okursunuz? Sizin iyi okur tanımınız nedir? Mutlaka okunmalı denen listeden kaç kitap okudunuz?