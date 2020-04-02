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Bursa'da koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek

Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

AA |
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Bursa'da koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarında önlemler artırılıyor.

Bursa'da İl Pandemi Kurulu tavsiyesi ile, hastane bahçelerine triaj çadırları kuruluyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçelerine triaj çadırları konuşlandırıldı.

HASTANE GİRİŞLERİNDE DEĞİL ÇADIRLARDA YAPILACAK

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını bildirdi.

Bursa'da koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek

AMAÇ TEMASIN AZALTILMASI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri arttırdıklarını belirten Kaşıkçı, "Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasın azaltılması amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa'da koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek

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