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Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

Bursa'da yasağa rağmen açık olan gece kulübüne düzenlenen operasyonda çalışan, müşteri ve yaralama suçundan aranan toplam 20 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.03.2020 - 02:57..
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Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince il genelinde koronvirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik soruşturma yürüttü.

100 POLİS İLE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ekipler 00.00 da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 100'e yakın polis katıldı.

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Harekete geçen ekipler tek tek iş yerleri adreslerin bulunduğu mekanlara yöneldi. Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde bulunan Çiçek Pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi.

AÇIK İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Gece yarısı polisleri karşısında gören çalışanlar ve müşteriler ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı. Gece yarısı başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenilirken, açık iş yerleri mühürlendi.

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

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