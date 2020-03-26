Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince il genelinde koronvirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik soruşturma yürüttü.

100 POLİS İLE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ekipler 00.00 da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 100'e yakın polis katıldı.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Harekete geçen ekipler tek tek iş yerleri adreslerin bulunduğu mekanlara yöneldi. Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde bulunan Çiçek Pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi.

AÇIK İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Gece yarısı polisleri karşısında gören çalışanlar ve müşteriler ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı. Gece yarısı başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenilirken, açık iş yerleri mühürlendi.