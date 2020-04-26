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Bursa'da koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Tedavimde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

AA |
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Bursa'da koronavirüsü yenen hemşire taburcu edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Devlet Hastanesi'nde 18 yıldır görev yapan 42 yaşındaki hemşire Şule Aktaş, şikayetlerinin artması nedeniyle geçen hafta çalıştığı hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Aktaş, tedavi altına alındı.

HEMŞİRE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

7 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen hemşire Şule Aktaş, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Mesai arkadaşlarının oluşturduğu koridordan alkışlar arasında geçen Aktaş, "Tedavimde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız burada, lütfen siz de bizim için evde kalın." dedi.

Şule Aktaş'ın evinde 14 gün izolasyonda kalacağı bildirildi.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi

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