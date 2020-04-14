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Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören 39 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, görevlilerin alkışlarıyla uğurlandı.

AA |
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Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

KORONAYI YENDİ, TABURCU EDİLDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 Nisan'da eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümüne başvuran 39 yaşındaki Gülhan Erkılıç'ın, yapılan test sonuçlarının ardından koronavirüs olduğu belirlenerek hastaneye yatışı yapıldı.

Hastanede 7 gün tedavi gören Erkılıç, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

"İLK ÜÇ GÜNÜM ÇOK ZOR GEÇTİ"

Zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Erkılıç, "İlk üç günüm çok zor geçti. Çok zor süreçti. Özellikle Cennet Hemşire ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Evimiz gibiydi. Çok şükür hastalığı yendim ve taburcu oldum." dedi.

Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

"HERKES BU HASTALIĞA YAKALANABİLİYOR"

Erkılıç, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Kimse 'Ben yakalanmam' diye düşünmesin. Herkes bu hastalığa yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Herkes birbirinden korksun. Bu hastalıkta moral çok önemli. Ben moralimi yüksek tuttum. Eşim ve kızım da hastanede yatıyordu. Sürekli birbirimize destek olduk ve birbirimize moral verdik." dedi.

Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

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