Bursa'da koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

KORONAYI YENDİ, TABURCU EDİLDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 Nisan'da eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümüne başvuran 39 yaşındaki Gülhan Erkılıç'ın, yapılan test sonuçlarının ardından koronavirüs olduğu belirlenerek hastaneye yatışı yapıldı.

Hastanede 7 gün tedavi gören Erkılıç, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

"İLK ÜÇ GÜNÜM ÇOK ZOR GEÇTİ"

Zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Erkılıç, "İlk üç günüm çok zor geçti. Çok zor süreçti. Özellikle Cennet Hemşire ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler. Evimiz gibiydi. Çok şükür hastalığı yendim ve taburcu oldum." dedi.

"HERKES BU HASTALIĞA YAKALANABİLİYOR"

Erkılıç, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Kimse 'Ben yakalanmam' diye düşünmesin. Herkes bu hastalığa yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Herkes birbirinden korksun. Bu hastalıkta moral çok önemli. Ben moralimi yüksek tuttum. Eşim ve kızım da hastanede yatıyordu. Sürekli birbirimize destek olduk ve birbirimize moral verdik." dedi.