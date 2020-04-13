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Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

Salgına yakalanma riskisine rağmen hurdacılık yapmaya devam eden kişiler, günlük 50 lira kazanıyor.

İHA |
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Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer "evde kal" çağrılarına devam ederken, vatandaşların çoğu kurallara uymaya devam ediyor.

Bazı kişiler ise çalışmak zorunda olduğu için salgına yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

KORONAYA RAĞMEN HURDACILIK YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bursa'da hurdacılar, koronavirüse yakalanma riskine rağmen çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor.

Birçok virüs ve mikrobun bulunduğu çöpleri her gün karıştıran hurdacılar, bu işten para kazarak evlerine ekmek götürmeye çalışıyor.

"ELLERİMİZLE ÇÖPLERİ KARIŞTIRIYORUZ"

Topladıkları malzemeleri sırtında taşıyarak kilometrelerce yol giden kişiler, günlük 50 lira para kazanıyor.

3 yıldır çöplerden hurda topladığını belirten Hakan Seyrek Basan, "Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde korona virüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Koronavirüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor" dedi.

Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

Bursa'da koronaya rağmen hurdacılık yapıyorlar

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