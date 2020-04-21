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Bursa'da koronayı yenen evli çift taburcu edildi

Hastanede karısı ile ayrı odalarda kalan adam endişeler yaşadığını belirterek, "Kendimden çok eşimi düşündüm." dedi.

DHA |
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Bursa'da koronayı yenen evli çift taburcu edildi

Bursa'da yaşayan Ayşe Bayram (42), kuru öksürük ve artan eklem ağrıları sebebiyle 9 Nisan'da Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Ayşe Bayram'a yapılan koronavirüs testlerinini pozitif çıkması üzerine eşi Cemil Bayram'a da tedbir amaçlı koronavirüs testi yapıldı.

EVLİ ÇİFT KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Testleri pozitif çıkan Bayram çifti, Çekirge Devlet Hastanesi'nde 8 gün boyunca koronavirüs tedavisi gördü.

Bayram çifti yapılan son testlerin negatif çıkması sonucu ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi.

"BENDE BELİRTİ YOKTU"

Kendisinde hiçbir belirti olmamasına rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Cemil Bayram, "Bende ilk başlarda belirti yoktu. Eşimde kuru öksürük vardı. Onu hastaneye götürdüm. Testi pozitif çıktı. Bana da test yapıldı. Hiçbir belirtisi yokken bende de test pozitif çıktı. Eşimden kan aldılar. Tomografi çektiler. Hastane personelinden Allah razı olsun. Bizlerle çok iyi ilgilendiler, çok iyi baktılar." dedi.

Bursa'da koronayı yenen evli çift taburcu edildi

"EŞİMİ ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Hastalık süresince eşi ile birlikte zorlu bir sınavdan geçtiklerini belirten Cemil Bayram, tedavinin başlangıcında ayrı odalara alındıklarında eşi için çok endişelendiğini söyledi.

Bayram, "Eşimle ayrı odalara alındık. O anda değişik duygular ve endişeler yaşadım. Tedavi sürecimiz de hemşireler sürekli bizden kan aldı. Sürekli testlerimiz yapıldı. Hap tedavisi başlattılar. Öncelikle eşimi çok düşündüm. Çünkü iki yıl önce kalp krizi geçirdi. Kalbinde de sıkışma olunca kendimden çok eşimi düşündüm. Bende hiçbir belirti yoktu ama bende de pozitif çıktı. Bir kez daha sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." dedi.

Bursa'da koronayı yenen evli çift taburcu edildi

"BU İŞİ CİDDİYE ALMAYANLAR VAR"

Mecbur kalmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Ayşe Bayram, "Bende kuru öksürük vardı. Eşim şüphe duyunca hemen hastaneye götürdü. Hastanede çalışanlardan da Allah razı olsun. Çok korktum. Hastane süreci çok iyi geçti. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hastalık sürecinin zor olduğunu belirterek "evde kal" mesajı veren Cemil Bayram, "8 gün hastanede yattım. Ne olur dışarı çıkmayın. Bu işi ciddiye almayanlar var ama iş gerçekten çok ciddi. Bunu hastanede yatan insanlar daha iyi biliyorlar da dışarıdakiler bilmiyor. Göründüğü gibi değil. Buradan seslenmek istiyorum. Lütfen dışarı çıkmayın." dedi.

Bursa'da koronayı yenen evli çift taburcu edildi

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