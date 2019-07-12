Bursa'da köylerini ağaçlandıran kişilere hapis cezası

200 yıl önce Horasan'dan gelen ailelerin kurduğu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Taşpınar köyü sakinleri, dedelerinden kalan ve 50 yıldır işledikleri araziler yüzünden teker teker hapis cezası alıyor.

İŞGAL GEREKÇESİYLE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eskiden geçimini hayvancılıkla sağlayan orman köyü Taşpınar'da köylüler, 50 yıl önce tarım yapmaya başladı. Köylülerin ekip biçtikleri arazilerin bir kısmı 2B arazisi kapsamına girerken, bir kısmı ise girmedi.

9 AY HAPİS CEZASI ALDILAR

2B kapsamına alınmayan orman arazileri köylüler tarafından işgal edildiği gerekçesiyle 2 kişi, 9 ay hapse mahkum edildi.

Ardından 8 köylü hakkında da işlem yapıldı. Bu 8 köylü de cezaevine girecekleri günü bekliyor. 3 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişinin, cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

ORMAN ARAZİSİ VASFINDA GÖZÜKÜYOR

Uzun yıllar köylüler tarafından işlenen 14 dönümlük orman arazisinin 12 dönümü 2013 yılında geçen kadastroyla 2B arazisi kapsamına alınırken, tarlanın ortasında bulunan 2 dönüm ise orman arazisi vasfında gözüküyor.

Köylüler, bu çelişkili işlemler yüzünden mağdur olduklarını söyledi. Dedelerinden kalan arazileri ekip biçtikleri için hapis yattıklarını ifade eden Taşpınar köyü sakinleri, "Biz dedelerimizden kalan arazilerde tarım yapıyoruz. Biz bırakın ağacı, bir çırpı bile kesmedik. Ailemizden cezaevine girenler var. Şu an 2 kişi cezaevinde. 8 kişi daha girmek üzere. Şikâyet oldukça bu sayı gittikçe artıyor. Köyümüzün yüzde sekseni cezaevine girebilir. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Cezaevinde bulunan yakınlarımızın cezasının affedilmelerini istiyoruz." dediler.