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Bursa'da kuma cinayetine müebbet hapis

Fatma Okan'ın, birlikte yaşadığı kuması Dilek Okan'ı, bir apartmanın 3'üncü katındaki pencereden iterek ölümüne neden olduğu olayla ilgili görülen davada karar çıktı.

DHA | 26.02.2020 - 08:47..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde,10 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden 1 çocuk annesi Dilek Okan, evli olan kayınpederi Şaban Okan'la dini nikah kıydı.

Dilek Okan nikahın ardından, Şaban Okan ve eşi Fatma Okan ile birlikte yaşamaya başladı.

PENCEREDEN İTİLDİ

Dilek Okan, bir süre sonra 3 aylık hamile olduğunu öğrendi. Olay günü oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairede pencere silen Dilek Okan, bir anda düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilek Okan, polis ekiplerine kendisini Fatma Okan'ın ittiğini söyledi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dilek Okan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa'da kuma cinayetine müebbet hapis

ADLİYE MERDİVENLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Dilek Okan, Şaban Okan ile Bursa Adliyesi'ne gidip, Fatma Okan'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden çıkarken fenalaşan Dilek Okan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatma Okan ise mahkemeye sevk edildi.

Bursa'da kuma cinayetine müebbet hapis

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Cinayetle ilgili davanın karar duruşması dün, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemede konuşan Şaban Okan, "Maktul Dilek Okan'dan 1 çocuğum var. Ölmeden önce hamileydi, ben hamile olduğunu biliyordum. Sanığın hamilelik konusunda bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. İkisi arasında anlaşmazlık yoktu. Sanığın maktulü düşürerek öldürmüş olabileceğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçi değilim." dedi.

Bursa'da kuma cinayetine müebbet hapis

ÖMÜR BOYU HAPİS

Sanık Fatma Okan ise suçsuz olduğunu ve olayla ilgisi olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise Fatma Okan'ın tutukluluk halinin devamına ve 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet cezasına hükmetti.

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