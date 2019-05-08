Bursa'da kuyumcuları dolandıran 2 kadın yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde 4 farklı kuyumcudan altın ve pırlanta yüzükleri çalıp, yerlerine sahtelerinin konulduğu ihbarları üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

30 saatlik güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Selin G. ve Zehra S. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Kuyumcular Çarşısı'nda olduğunu belirleyen güven timleri, 2 şüpheliyi bir kuyumcuda yüzükleri değiştirdikleri sırada yakaladı.

Şüpheli kadınların üst aramasında, bir miktar para ve 11 adet yüzük ele geçirildi. Öte yandan el çabukluğu ile hırsızlık yapan 2 kadının yüzükleri değiştirme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Selin G. ile Zehra S.'nin, kuyumcudan denemek için aldıkları altın ve pırlanta yüzükleri el çabukluğu ile ceplerınden çıkardıkları ile değiştirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan Selin G. ile Zehra S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.























