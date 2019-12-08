Bursa'da kuyumcuları dolandıran 2 kişi gözaltına alındı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bursa Kapalı Çarşıda faaliyet gösteren kuyumculardan dolandırıldıkları ihbarını aldı.

Ekipler bir kişinin, güveni kötüye kullanarak kuyumculardan çeşitli gram ve ebatlarda kolye, set, bileklik ve kelepçe tabir edilen bileziklerin bulunduğu yaklaşık 1 milyon 990 bin liralık altınların alındığı belirledi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TAKİP ARDINDAN YAKALANDI

İhbarın üzerine harekete geçen ekipler, altınları alan şahsın S.A. olduğunu tespit etti. S.A.’yı takibe alan ekipler, 45 dakikalık takibin ardından yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 10 adet set, 1 adet bilekliği ele geçirerek, S.A.’yı sorgulamak için emniyete götürdü.

ALTINLARIN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYON 990 BİN LİRA

S.A.’yı sorgulayan ekipler altınların bir kısmının M.B.’de olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, 35 adet zincirli kolye, 69 adet altın bilezik ile birlikte M.B.’yi gözaltına aldı. Toplam değeri 1 milyon 990 bin lira olan altınlar sahiplerine geri verildi. Ayrıca şüpheli S.A. ve M.B.’ nin işlemleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince devam edildiği öğrenildi.