Bursa'da kuzenini öldüren adam sevgilisinin evinde yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, aşk kaçamağını kendi elleriyle ifşa etti.

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Anadolu ismi Ayran Taşı'ndan geliyor

Anadolu isminin ilk doğduğu yer olarak adlandırılan başkentin Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.