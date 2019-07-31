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Bursa'da kuzenini öldüren adam sevgilisinin evinde yakalandı

Osmangazi'de arasında husumet olduğu kuzenini 7 kurşunla öldüren zanlı, sevgilisinin evinde gözaltına alındı. Savcı, Tolga Ç. hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

İHA | 31.07.2019 - 10:19..
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Mart ayında Osmangazi'ye bağlı Soğanlı Mahallesi'nde, kuzenler arası anlaşmazlığın sonu kanlı bitti.

KUZENİNİN SALDIRISINDA YAŞAMINI KAYBETTİ

Tolga Ç., arasında husumet bulunan 32 yaşındaki kuzeni Gökhan Ç.'ye 7 el ateş etti. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Ç., hayatını kaybetti.

Bursa'da kuzenini öldüren adam sevgilisinin evinde yakalandı ViDEO

Bursa'da kuzenini öldüren adam sevgilisinin evinde yakalandı

SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan Tolga Ç., Osmangazi ilçesinde sevgilisinin evinde yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kuzenini öldüren adam sevgilisinin evinde yakalandı

MÜEBBET TALEBİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Ç.'nin ölümüyle alakalı soruşturmayı tamamladı. Savcı, “kasten öldürme” suçundan Tolga Ç. hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Bursa'da kuzenini öldüren adam sevgilisinin evinde yakalandı

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