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Bursa'da kuzenini öldüren zanlı ormandan çıktı

Bursa'da, husumetli olduğu amcasının oğlunu av tüfeği ile vurarak öldüren katil zanlısı, saklandığı ormanlık alanda jandarma operasyonuyla yakalandı.

DHA | 10.08.2019 - 11:07..
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde İsmail Kazak otomobili ile, traktörüyle tarlasından evine giden amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ın yolunu kesti.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Kazak, otomobilinden inerek, kuzenine av tüfeği ile ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ertuğrul Kazak'ın cansız bedeni yol kenarına düşerken, traktör devrildi. İsmail Kazak ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiği belirlenen Kazak, Çayyaka Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bursa'da kuzenini öldüren zanlı ormandan çıktı

ORMANDA YAKALANDI

Kaçan İsmail Kazak’ın yakalanması için ise Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı'nca, özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı araştırmalar sonunda şüphelinin, Deydinler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma düzenlediği operasyonla şüpheliyi, cinayetten 3 gün sonra olayda kullandığı tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.

Bursa'da kuzenini öldüren zanlı ormandan çıktı

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