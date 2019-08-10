1 Bursa'da kuzenini öldüren zanlı ormandan çıktı Bursa'da, husumetli olduğu amcasının oğlunu av tüfeği ile vurarak öldüren katil zanlısı, saklandığı ormanlık alanda jandarma operasyonuyla yakalandı.

2 Sosyal medya pazarlaması üzerine bilgiler: Sosyal Medya Stratejisi Koçluk Atölyesi, Sosyalika kitaplarının yazarı olan Pelin Vardarlıer, çağımızın en önemli ticari kaynaklarından olan sosyal medya ve pazarlama sektörüne mercek tutuyor.

3 Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvan hissedarlar arasında pay ediliyor, ancak küçükbaş hayvan sahipleri hayvanın etini doğru bir şekilde değerlendirirse her kısmından faydalanmış olur.

4 Adriana Lima ve Emir Uyar İtalya'da tatilde Türkiye'de de oldukça tanınan yabancı model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile aşkına dolu dizgin devam ediyor. Çift, İtalya'da tatil yapıyor.

5 Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonda 6 terörist öldürüldü Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

6 Çağla Şıkel: Bodrum'da ayrana 40 TL ödedim Ailesi ile birlikte yaz dönemini Bodrum'da geçiren ünlü manken, fiyatlardan dert yakındı. Bir ayrana 40 TL ödediğini söyleyen Şıkel, "Arap turistler alkol almadığı için böyle" dedi.