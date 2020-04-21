Bursa'da madde bağımlısı şahıs, babasını bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu belirlenen Uğur Ş., bilinmeyen bir nedenle babası Kamil Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı kavgaya dönüştü.

ÖNCE BABASINI ARDINDAN KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Uğur Ş., mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaralarken, ardından kendisini de bıçakladı.

Yaralanan baba, panikle sokağa çıkarak yardım istedi.

Önce babasını, ardından kendini bıçakladı

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kamil Ş., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Uğur Ş., sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, babanın yardım istediği anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.