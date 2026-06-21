Bursa'da mağazadan telefon çalan şahıs kamerada

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan bir elektronik mağazasında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre iş yerine müşteri gibi giren şahıs, vitrinde bulunan cep telefonunu alarak hızla dışarı çıktı.

KOŞARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Durumu fark eden çalışanlar peşinden koşsa da şahıs izini kaybettirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, telefonu aldıktan sonra iş yerinden çıkan şüphelinin adeta tazı gibi koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.