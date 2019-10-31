Bursa'da market sahibi kavga ettiği müşteriyi vurdu

Mesudiye Mahallesi'ndeki Sait İ.'nin işlettiği markete giren Murat Çetin, alışveriş yapmak istedi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen Murat Çetin, market sahibiyle a tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya döndü. Market sahibi Sait İ. ile tartışmaya başlayan Çetin, iddiaya göre hakaret etmeye başladı. Buna sinirlenen Sait İ. ise üzerindeki tabancayla Murat Çetin'e ateş etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Murat Çetin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan market sahibi Sait İ. ise bir müddet sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.