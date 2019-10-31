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Bursa'da market sahibi kavga ettiği müşteriyi vurdu

İnegöl ilçesinde market sahibi 42 yaşındaki Sait İ., markete alkollü gelen 33 yaşındaki Murat Çetin ile kavga etti. Olay sonrası 1 kişi silahla yaralandı.

DHA | 31.10.2019 - 09:14..
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Mesudiye Mahallesi'ndeki Sait İ.'nin işlettiği markete giren Murat Çetin, alışveriş yapmak istedi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen Murat Çetin, market sahibiyle a tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya döndü. Market sahibi Sait İ. ile tartışmaya başlayan Çetin, iddiaya göre hakaret etmeye başladı. Buna sinirlenen Sait İ. ise üzerindeki tabancayla Murat Çetin'e ateş etti.

Bursa'da market sahibi kavga ettiği müşteriyi vurdu

Bursa'da market sahibi kavga ettiği müşteriyi vurdu ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Murat Çetin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa'da market sahibi kavga ettiği müşteriyi vurdu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan market sahibi Sait İ. ise bir müddet sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da market sahibi kavga ettiği müşteriyi vurdu

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