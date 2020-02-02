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Bursa'da markete giren domuzlar

İnegöl'de yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi.

DHA | 02.02.2020 - 15:01..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi.

ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER KOŞARAK MARKETİ TERK ETTİ

Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı.

Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

Domuzların markette dolaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da markete giren domuzlar ViDEO

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi -1

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi -2

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi -3

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