Bursa'da 'medyum' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı güven timleri, Dikkaldırım Mahallesi'nde kendilerini "falcı, medyum ve hoca" olarak tanıtan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine, fiziki ve teknik takibe başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Söz konusu kişilerin kaldığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, E.A. (25), A.K. (54), M.G. (64), Y.İ. (49) ve S.İ.'yi (40) gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 29 SIM kart, 6 sahte nüfus cüzdanı, 2 sahte sürücü belgesi, laptop, banka kartları, ziynet eşyaları, ruhsatsız tabanca, 2 adet "F" serili 1 dolar ve şüphelilerin bu işten elde ettiği paralar ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden E.A., A.K. ve M.G. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Y.İ. ve S.İ. adliyeye sevk edildi. Bu arada, şüpheli S.İ.'nin kendisini "Kesira", "Feyzullah hoca" ve "Süleyman hoca" gibi isimlerle tanıttığı öğrenildi.