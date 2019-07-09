Bursa'nın Osmangazi Mahallesi'ndeki Nakkaş Ali Mescidi'nin içinde, duvarda asılı bulunan saat çalındı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mescitteki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Kimliği belirlenerek Güven Timleri tarafından gözaltına alınan H.C'nin (41), Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde girdiği iki marketten de hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

Bu iş yerlerinden iki oyun konsolu ve iki drone çaldığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Namaz kılar gibi yapıp saati çalan hırsız ise kamerada...

Bursa'da mescitten saat hırsızlığı kamerada