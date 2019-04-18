Bursa'da mezarlığın demir kapısı çalındı

Akılalmaz hırsızlık olayı Bursa'daki Hamitler Mezarlığı’nda meydana geldi.

BABASININ MEZARINA DAHA KOLAY GİRMEK İÇİN YAPTIRDIĞI KAPIYI ÇALDILAR

Aynı mahallede mezarlığının arka kısmına bakan evlerden birinde ikamet eden engelli bir genç, seçim çalışmaları sırasında mahalleyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa milletvekillerinden, babasının kabrine gitmekte zorlandığını belirterek, mezarlığın arka kısmına bir kapı yapılmasını talep etti. Gencin isteği üzerine harekete geçen belediye ekipleri, mezarlığın arka kısmında gencin evine bakan bölgeye küçük bir giriş kapısı yaptı.

MEZAR KAPISINI SÖKÜP GÖTÜRMÜŞLER

Ancak 1.5 metre genişliğindeki demir kapı geçtiğimiz gece kimliği belirsiz hırsızlar tarafından yerinden sökülerek çalındı. Kapının yerinde olmadığını fark eden mezarlık görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede delil aradı.

Açık kalan bölge güvenlik sebebiyle tel örgüyle kapatıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatan emniyet güçleri, kapı hırsızlarının peşine düştü. Öte yandan özürlü gencin zor durumda kalmaması için belediye ekiplerinin aynı yere yeniden kapı takacağı öğrenildi.







