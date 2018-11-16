Bursa'da minibüs kapısında okula yolculuk

Bursa'nın Gürsu ilçesinde tepki çeken bir görüntü kaydedildi.

Görüntülerde sabah saatlerinde seyreden minibüste kapıdan sırt çantalı sarkan çocuk, görenleri şoke etti.

KAPIDAN SARKAN ÇOCUKLAR

Tıkış tıkış bir vaziyette yolcuları taşıyan minibüste okul öğrencisinin kapıdan sarktığını görenler tepki gösterdi. O anlar duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasından saniye saniye görüntülendi. Videoyu izlerken akıllara bu çocuk "Okula mı? ölüme mi gidiyor?" sorusu geldi.

Minibüste ölümüne yolculuk - VİDEO



