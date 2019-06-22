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Bursa'da motosiklet sürücüsü kazada öldü

İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ölen kişinin 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

DHA | 22.06.2019 - 08:44..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 yaşındaki Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

TEKERE BAŞINI ÇARPTI

Kazanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü, Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da motosiklet sürücüsü kazada öldü

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Barış Erdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti. Barış Erdoğan’ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da motosiklet sürücüsü kazada öldü

AĞABEYİ 8 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞ

Öte yandan, Barış Erdoğan’ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Bursa'da motosiklet sürücüsü kazada öldü

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