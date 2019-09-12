Bursa'da motosiklet sürücüsü uçurumdan yuvarlandı

Bir parkta 76 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Kadının başının yarılmış olduğu belirlenirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da sokak kapandı okul bahçesi oldu

Bir ilkokulun bulunduğu sokakta, okulun karşısına yeni bir okul daha yapıldı. Ortaokul olarak planlanan yeni binanın açılması ile iki okulun arasında kalan sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı.